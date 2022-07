Lazio, Marcelo il nuovo sogno dei tifosi: l'idea scatena i social

ROMA - La fase 1 del mercato della Lazio ha dato una accelerata importante, regalando a Sarri sei nuovi acquisti: Romagnoli, il portiere titolare Maximiano, Marcos Antonio, Cancellieri, Casale e Gila. Ora scatta la fase 2, che sicuramente si concentrerà sul capitolo cessioni ma che non escluderà l'arrivo di qualche altro rinforzo. A tal proposito Muriqi è a un passo dal ritorno al Maiorca , mentre i tifosi sui social sognano Mertens , pupillo di Sarri al Napoli. E non solo: il tam tam sul web gioca a favore di un altro grande nome, quello dell' ex Real Madrid Marcelo .

Marcelo sogno dei tifosi della Lazio

Precisiamo subito: non c'è alcuna trattativa con il campione brasiliano, svincolatosi dopo quindici anni di Real (2007-2022) e dopo aver vinto con i Blancos 25 trofei. È vero però che la Lazio sta pensando a un terzino sinistro da inserire in rosa, ruolo in cui il titolare è Marusic, un destro adattato a sinistra, ma non arrivano conferme che possa essere Marcelo. Il nome del brasiliano è, piuttosto, una fantasia di mercato dei tifosi biancocelesti che lanciano in Rete messaggi e richieste a Lotito e che sui social immaginano una grande Lazio con la coppia dei sogni Mertens-Marcelo.

