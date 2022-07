Lazio, Sarri punta su Ilic. Luis Alberto verso il Siviglia

INVIATO AD AURONZO- Luis Alberto libera tutto e tutti, forse. Mai come oggi può tornare a Siviglia , spinto da Sarri e non solo per volontà personale. Monchi, diesse degli spagnoli, ha chiuso per Koundé al Chelsea, intascherà 50 milioni più bonus. Con questo malloppo si lancerà sul mercato , una parte può investirlo per il Mago della Lazio. Per la prima volta è rimbalzata un’ apertura (seppure indiretta) di Monchi sull’acquisto dello spagnolo. Lotito aspetta il segnale giusto per iniziare a trattare e per chiudere l’accordo con il Verona per Ilic , scelto da Sarri per rinforzare il centrocampo rendendolo più granitico. A parole è semplice, nei fatti un po’ meno. Il Siviglia non ha intenzione di spendere 30 milioni per Luis Alberto, 30 anni a settembre. I rumors delle scorse settimane quantificavano l’ offerta per il Mago tra i 12 e i 15 milioni più il cartellino di Oliver Torres , jolly offensivo del Siviglia, 27 anni. Lotito, vendendo lo spagnolo, dovrà riconoscere il 30% dell’incasso al Liverpool, società da cui è stato acquistato, punta a guadagnare il più possibile e non è detto che accetti la contropartita. Vuole fare più soldi possibili anche Setti del Verona, che acquistò Ilic dal Manchester City per circa 9 milioni e deve il 50% della rivendita agli inglesi. Setti era partito da una valutazione di 18 milioni, sarebbe sceso a 13-15. Dopo gli affari Cancellieri e Casale , propedeutici anche all’acquisto di Ilic , ci sono state delle scintille tra presidenti. Sono alleati da anni, si passa sopra a tutto durante il mercato.

Il doppio colpo della Lazio

L’intreccio è multiplo, la Lazio sta lavorando su una doppia operazione e non è ancora chiaro cosa possa succedere. Sarri ha chiesto anche Vecino, svincolato. Non è alternativo a Ilic, può arrivare se partirà Akpa Akpro. L’ivoriano guadagna 900 mila euro, non ha mercato anche perché nessuno gli riconosce questo stipendio. Con due cessioni ci sarebbe spazio per due rinforzi a centrocampo. Ilic più Vecino, escludendo la carta Oliver Torres. E’ questo il punto da chiarire: il Siviglia aumenterà l’offerta cash per Luis Alberto se la Lazio rifiuterà l’arrivo di Oliver Torres? Immaginare che arrivino Ilic, Vecino e Torres è un tantino esagerato. Sarri spinge per gli acquisti, Lotito per le cessioni. Prima di tornare sul mercato vuole vendere. Al presidente non basta la cessione di Muriqi, ceduto ieri dal diesse Tare al Maiorca per 8 milioni più 3 di bonus. Sono soldi che si aggiungono alla cessione di Vavro (4,5 milioni più 500 di bonus e 10 per cento di futura rivendita). Ci sono altri esuberi da piazzare (Escalante e Durmisi su tutti), tra i big va risolto il caso Acerbi. L’Inter, dopo aver perso Bremer, punta nuovi colpi, una soluzione aggiuntiva può essere rappresentata dal Leone della Lazio, fido scudiero di Inzaghi durante gli anni laziali.

Sarri aspetta Provedel

Sarri aspetta anche Provedel, manca sempre un portiere. I contatti con lo Spezia si sono bloccati, serve un altro rilancio. L’offerta da 3,5 milioni più 1 di bonus non è stata accettata. Provedel spinge affinché lo Spezia molli la presa. Sono stati valutati anche altri portieri, alcuni più esperti. Valgono come soluzione alternativa. Rafaela Pimenta, avvocatessa dell’impero Raiola, a Radio Sei ha svelato che dopo l’affare Romagnoli «stiamo parlando con Lotito di due progetti diversi, l’ho sentito ieri (martedì, ndi), vediamo se le cose andranno bene». Allo staff Raiola appartiene Silvestri, portiere dell’Udinese, era stato offerto a marzo. E’ stato riofferto nei giorni scorsi, non convince Sarri.