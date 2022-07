Marcelo e Mertens, i tifosi della Lazio sognano il doppio colpo

INVIATO AD AURONZO- Su social e web si è spalancato un mondo di mercato proibito, l’arrivo di Dybala alla Roma ha contribuito a scatenare la baraonda. Cinguettate, fanfaronate, un caos continuo. E i tifosi rischiano di rimanere delusi. Le suggestioni su Mertens impazzano, hanno creato allucinazioni: martedì sera girava un fake, la sua maglia 14, firmata Mizuno, già acquistabile sul sito della Lazio. Le stesse si sono riverberate su Marcelo , ormai ex Real Madrid. Qualsiasi top player acquistabile (anche se over 30) eccita la fantasia dei laziali. Ieri è spuntato il nome del terzino brasiliano, svincolato, sarebbe stato proposto. Dalla Lazio sono rimbalzate smentite, le stesse che da mesi riguardano Mertens. I loro nomi sono diventati passaparola social, solo il tempo dirà chi aveva veramente ragione. I laziali chiedono a Lotito un acquisto a effetto dopo i 6 colpi centrati e il settimo in corso d’opera (Provedel). Ha speso 45 milioni, punta a recuperarne il più possibile con le uscite. Deve ancora regalare un centrocampista (se non due) a Sarri. E un terzino sinistro arriverebbe in caso di partenza di Hysaj.

Gli scenari

In attacco è stato promosso Cancellieri come vice Ciro. Sarri e la società hanno sempre condiviso un’idea: dietro a Immobile può stare un giocatore che accetta la panchina ecco perché hanno deciso di puntare su un jolly. Cancellieri nasce ala, sarà utilizzato anche come centravanti d’emergenza. Mertens è stato un pupillo di Sarri, ha 35 anni, chiede due anni di contratto a 2,5 milioni. Al di là dei costi, la rivoluzione sarriana è stata incentrata sul ringiovanimento della rosa. L’unica eccezione potrebbe essere Vecino, 31 anni, in ballo come soluzione a centrocampo. Per Mertens i tifosi si appostano all’ingresso dell’hotel Auronzo che ospita la Lazio sperando di beccare Lotito. C’è un video, sempre rimbalzato dai social, in cui il presidente viene pregato di acquistare il belga. Lotito non risponde, si morde la lingua, resta in silenzio. Non ha mai dato aperture. Anzi, si racconta che alle domande su Mertens risponda con un classico da repertorio. La voglia dei laziali di abbracciare un campione è comprensibile, vorrebbero che la società rispondesse all’arrivo di Dybala.

Lazio in cerca del terzino

Il profilo Instagram di Marcelo è stato preso d’assalto: «Vieni da noi», conta oltre 57 milioni di followers. Un terzino arriverà solo se partirà Hysaj, che Sarri sta valutando meglio rispetto ai mesi scorsi. La seconda parte dell’ultima stagione era stata deludente. Era partito titolare, ha giocato a sinistra, a destra, al centro. Da gennaio in poi ha perso quota, è finito dietro nelle gerarchie. Si è presentato meglio in ritiro e lo staff ne ha apprezzato la ripartenza. Ieri il suo nome è stato associato al Valencia. Se arriverà un’offerta sarà valutata. In corsa, a sinistra, ci sarebbe Valeri della Cremonese, 23 anni, ex settore giovanile biancoceleste. Le suggestioni della Lazio dei laziali sono le più autentiche.