Lazio, l’ex Luiz Felipe si presenta al Betis: “Momento migliore della carriera”

SIVIGLIA - Luiz Felipe si presenta ufficialmente in conferenza stampa. È un nuovo giocatore del Betis Siviglia, ha scelto la Spagna dopo aver salutato la Lazio con il contratto scaduto. Niente rinnovo, il futuro è in Andalusia : “Avevo tante offerte, ma quando ho saputo dell’interesse del Betis ho escluso altre squadre. Sono nel momento più bello della mia carriera”, le parole del difensore in conferenza.

La nuova vita di Luiz Felipe

“Voglio ringraziare tutta la dirigenza del Betis, hanno fatto un grande sforzo. Se ho seguito la squadra negli ultimi mesi? Per rispetto della Lazio non ne parlo. Sono rimasto concentrato. I miei idoli sono Puyol e Sergio Ramos. Alla Lazio sono cresciuto come giocatore, ho disputato 140 partite in cinque anni. Penso di essere nel momento migliore della mia carriera. Ho giocato e sono cresciuto anche come persona. In questa ultima stagione sono sceso in campo 42 volte. Il derby? Ne ho già giocati sette tra Lazio e Roma. Quando sarà la settimana della partita ne parlerò”.