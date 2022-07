“Jony si libera dalla Lazio e firma con lo Sporting Gijon”

ROMA - Jony pronto a firmare con lo Sporting Gijon. Secondo quanto riporta La Voz de Asturias l’esterno spagnolo starebbe trattando la rescissione del contratto con la Lazio. Dopo diversi prestiti (Osasuna e proprio Sporting Gijon) vuole ripartire definitivamente dalla Spagna e tornare a giocare con continuità. Nell’ultimo anno ha giocato pochissimo per via di diversi infortuni muscolari. In biancoceleste non ha mai trovato spazio, è sotto contratto sino al 2023. Da svincolato potrebbe così firmare in maniera definitiva per lo Sporting. Con la società asturiana il rapporto è stato sempre speciale, i tifosi lo aspettano. A Roma ha già svolto le visite mediche di inizio stagione, ora ha voglia di tornare protagonista. Prima però, deve salutare la Lazio.