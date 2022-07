Lazio, svolta Provedel, poi Vecino: Sarri accontentato

GRASSAU (GERMANIA) - Allo sfinimento, anche Provedel. Stava saltando tutto. Prima per il mancato accordo con lo Spezia, poi per il disaccordo sulle commissioni. Provedel ce l'ha messa tutta per non perdere la Lazio, per allontanare il fantasma di Sportiello, valutato da Sarri negli ultimi due giorni visto lo stallo per il portiere friulano. Lotito s'era deciso a non andare avanti, è riuscito a limare prezzo del cartellino e costi dell'operazione. Il trasferimento è destinato a chiudersi oggi, giorno dello scambio dei documenti. Allo Spezia dovrebbero andare circa 2,5 milioni, è stata ridotta anche la commissione che spetterà al manager di Provedel, ha accettato il taglio pur di chiudere l'affare e accontentare il suo assistito. Era il prescelto di Sarri, lo immaginava in coppia già con Carnesecchi. Provedel, 28 anni, non arriverà come semplice vice. La società ha investito 10 milioni per Maximiano (per l'esattezza 10.070.000 euro), ma sarà Mau a decidere chi sarà il primo. Voleva due titolari, non a caso.

Vecino Sono in arrivo il settimo e l'ottavo colpo, un record di mercato. A Provedel va associato Vecino, svincolato. Lotito è in contatto con il manager Lucci, trattano per definire ingaggio e commissioni. Lucci lunedì aveva incontrato Tare a Formello, ha proseguito i colloqui con il presidente per fissare i parametri economici. La richiesta iniziale era di un ingaggio da 1,9 milioni a stagione per tre anni. La Lazio ha offerto 1,5 milioni, non è chiaro se nell'accordo è prevista un'opzione per la quarta stagione. Vecino compirà 31 anni il 24 agosto, è stato chiesto da Sarri per dare fisicità al centrocampo. Lotito conta di cedere Akpa-Akpro all’estero, forse in Francia.