Lazio-Acerbi, è separazione in casa: c’è attesa per l’offerta giusta

ROMA - Francesco Acerbi a Formello, continuerà ad allenarsi da solo mentre la Lazio è volata in Germania per proseguire la preparazione e giocare due amichevoli. La decisione è maturata di comune accordo tra il difensore e Sarri. Ad Auronzo ha giocato poco (45’ totali nelle amichevoli), ha subìto qualche fischio da una parte piccola dei tifosi, è finito ai margini del progetto tecnico con l’arrivo di Romagnoli e degli altri nuovi difensori. La spaccatura con la tifoseria è apparsa in Veneto ormai insanabile . Francesco ora cerca di rilanciarsi e aspetta offerte.

La decisione e l’attesa

Il colloquio con Sarri ha portato alla decisione di non partire per la Germania. Confronto civile, poi la scelta. Il giocatore ha chiesto la cessione e il tecnico non lo vede più tra i potenziali titolari. Così Acerbi ora aspetta l’offerta di una big che al momento non c’è. L’interessamento del Napoli, dopo aver venduto Koulibaly, pare sfumato (intanto è arrivato Kim). L’Inter ha perso Bremer e al momento ha inserito il difensore biancoceleste solo in una lista di potenziali candidati. Resta il Monza, soluzione scartata al momento. Acerbi vuole una big, sente ancora il bisogno e la voglia di misurarsi in palcoscenici importanti. A Roma attende offerte.