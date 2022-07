Lazio, riecco Vecino: quel gol con l’Inter costato 40 milioni

ROMA - “Quel colpo di testa, vedendolo di nuovo, fa ancora male”. Commenta così un tifoso della Lazio ricordando la testata vincente di Matias Vecino in quel Lazio-Inter di maggio 2018 che è valso un posto Champions. Ai biancocelesti serve un solo punto per confermarsi quarti in classifica e volare nella grande Europa. Autogol di Perisic, pareggio di D’Ambrosio alla mezz’ora. Lazio avanti con Felipe Anderson prima dell’intervallo. Negli ultimi venti minuti succede il ribaltone: gol Icardi, colpo di testa vincente di Vecino all’81'. L'Inter mette la freccia, fa il sorpasso e vola in Champions, Lazio clamorosamente in Europa League da quinta senza aver sfruttato l’occasione. Prestigio e non solo: al bilancio nerazzurro quel gol di Vecino vale circa 40 milioni di euro.

Lazio, colpo Vecino: l'ex Inter firma sino al 2025

Vecino e i gol contro la Lazio

Pesantissima la rete da Champions con la maglia dell’Inter. Ma non solo. Vecino ha segnato pure una doppietta alla Lazio nella stagione 2015/2016 quando veste la maglia della Fiorentina. Sempre all’Olimpico: apre e chiude le marcature nel 4-2 finale. Ora per lui inizierà tutta un’altra storia. A Roma sogna di far felice i tifosi, questa volta segnando per loro. Il classe '91 percepirà 2 milioni l'anno più bonus: affare in dirittura d’arrivo, si attende solo l’appuntamento in Paideia per le visite mediche.