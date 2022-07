Lazio, Jony in cerca di rilancio: “Via solo per lo Sporting Gijon”

ROMA - Jony via dalla Lazio per tornare allo Sporting Gijon. L’esterno spagnolo è ripartito in prestito, operazione possibile perché il suo contratto è in scadenza nel 2024 (non nel 2023 come circolava). È tornato in uno dei suoi club del cuore e dopo la scorsa stagione, purtroppo ricca di infortuni, vuole rilanciarsi: “Ho sempre detto che avrei lasciato la Lazio solo per tornare allo Sporting. Mancavano i dettagli dell'ultimo minuto. Sono felice di lavorare con loro e ora cercherò di migliorare giorno per giorno. Tornare allo Sporting significa soddisfazione, orgoglio e responsabilità”, le parole riportate da Mundo Deportivo. E ancora: “Ho provato frustrazione per non essere riuscito a mettere insieme allenamenti di fila. È sempre successo qualcosa e questo mi ha creato ansia e non mi ha permesso di giocare. Ora la situazione è diversa, ci sono due settimane di preseason per arrivare al livello che tutti si aspettano”.