Lazio, Vecino si prepara: indizio social prima di sbarcare a Roma

ROMA - Una foto con tutte le maglie ‘etichettate’ Serie A e una didascalia che lascia pochi dubbi: “La storia continua”. Ecco il post lanciato ieri sera da Matias Vecino, pronto a firmare con la Lazio e rimanere nel campionato italiano. Arrivo già programmato: lunedì le visite mediche, martedì il primo allenamento a Formello. Due settimane davanti per farsi trovare in forma per l’inizio del campionato in calendario il 14 agosto, all’Olimpico, contro il Bologna. Vecino ritrova Sarri dopo la stagione all’Empoli nel 2014-15. I due ripartiranno da lì. “Sarri è una persona molto speciale, mi ha insegnato tantissimo, parlavamo di tutto. Dopo Cagliari ho fatto un passo avanti molto importante. Mi ha sempre dato fiducia, fin dal primo giorno, facendomi giocare e migliorandomi sia tatticamente che difensivamente”.