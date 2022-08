Provedel alla Lazio, affare fatto. Anzi no

ROMA - Allora ditelo. Un benefico accordo ieri ha chiuso la disputa tra Lotito e l’agente di Provedel, ma non è fatta. Tra il settimo (Vecino) e l’ottavo colpo della Lazio s’è rimesso di mezzo lo Spezia. I liguri non hanno il sì di Dragowski, in scadenza di contratto con la Fiorentina. Era il prescelto per sostituire Provedel, ha preso tempo. Dragowski in realtà non era del tutto convinto di accettare lo Spezia, in primis economicamente. A gennaio può scegliersi da solo la società in cui giocare e può guadagnare di più. La Lazio è appesa alle decisioni dei liguri, senza il via libera non può fissare le visite mediche per Provedel. L’operazione col portiere è finalmente definita: Lotito e Gianni Rava, il manager, ieri hanno chiuso gli accordi dopo una settimana di traccheggi, di batti e ribatti diretti e indiretti. Non basterebbe una pagina per riportare le due versioni. Le distanze vertevano sulla commissione da riconoscere all’agente, doppiamente scontata per consentire la chiusura.

I tempi Sarri stava pregustando il colpo, tornato in bilico. Lo stesso vale per Provedel, ha pensato di aver esaudito il sogno Lazio a 28 anni anche grazie alla forza di volontà del suo manager. Lotito ieri ha provato a contattare lo Spezia, forte dell’intesa raggiunta da giorni sulla base di 2,5 milioni. Non ha ricevuto risposta. Non si può andare per le lunghe, può trascorrere qualche giorno, poi la Lazio dovrà prendere una decisione. Se Provedel non si sblocca, dovrà chiudere un altro acquisto. E’ da una settimana che si valuta il nome di Sportiello dell’Atalanta, in scadenza a giugno. Terracciano non si muove da Firenze. Ci sarebbe Neto, non è andato al Napoli, è in uscita dal Barcellona. All’estero ci sono gli svincolati Adrian e Karius, ex Liverpool. Sarri ha chiesto due titolari, aveva scelto Provedel considerandolo pronto. Nel frattempo lavora con Maximiano, ha messo in mostra doti e lati da migliorare. Proviene da una scuola diversa, deve lavorare sul posizionamento. Ma è guizzante nelle uscite basse, ha una buona presa, sa stare alto rendendo meno ampia la distanza con la difesa. E’ costato 10 milioni e 70 mila euro, l’investimento è stato ricco, la società spera nella sua valorizzazione. Provedel fin dal primo giorno ha sempre saputo che non sarebbe arrivato da semplice secondo. Lazio, telenovela Provedel: Lotito pensa la piano B