La Lazio presenta Casale e Cancellieri: ecco data e orario

ROMA - La Lazio inizia la settimana delle conferenze stampa. I nuovi acquisti, arrivati da inizio luglio in poi, saranno mostrati ufficialmente al pubblico e risponderanno alle domande dei giornalisti a Formello. I primi saranno Casale e Cancellieri: “I nuovi calciatori biancocelesti Nicolò Casale e Matteo Cancellieri interverranno in conferenza stampa domani, martedì 2 agosto, alle ore 16:00, presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello”, recita il comunicato. Si inizia dai due ex Verona. Il difensore è costato 7 milioni più 3 di bonus. Il giovane attaccante invece, è arrivato alla corte di Sarri in prestito con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) per 7 milioni di euro più 1,5 di bonus. C’è curiosità intorno ai due calciatori pronti a presentarsi davanti al mondo Lazio.