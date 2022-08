Lazio, Escalante parte: va in prestito alla Cremonese

ROMA - Alleluja, qualcosa si muove in uscita. Notizia di ieri sera: Gonzalo Escalante dovrebbe andare in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese. L’argentino è rientrato dal prestito all’Alaves, dove è andato forte nel girone di ritorno della Liga. Era stato accostato al Valladolid, dove la Lazio atterrerà oggi per giocare (domani) l’ultima amichevole precampionato. Ieri è spuntata la Cremonese e sarebbe anche un’occasione buona per vederlo in Serie A. Con Inzaghi totalizzò 31 presenze senza mai giocare nel proprio ruolo. Mediano a due di rottura e di senso tattico. E’ concreto, non ha il palleggio e le caratteristiche di Sarri, che dal primo momento ha preferito Cataldi. Vedremo se verrà chiusa la cessione. Nella Cremonese, peraltro, c’è un terzino sinistro, di scuola laziale e tifoso della Curva Nord, accostato da un mese alla Lazio: si tratta di Emanuele Valeri, 23 anni, contratto in scadenza tra un anno. La sua candidatura non ha mai preso corpo. Ci sono concorrenti superiori. Inarrivabile Udogie, vicino al Tottenham, quotato 25 milioni dall’Udinese. Sarri spinge per Emerson Palmieri, in possibile uscita dal Chelsea. La Lazio condiziona l’intervento sulla fascia sinistra all’eventuale cessione di Hysaj, richiesto e voluto l’estate scorsa da Sarri. Lotito ora non ha voglia di spendere altri soldi. Deve sfoltire, a partire dai pezzi grossi e dagli ingaggi alti.