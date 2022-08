Lazio a Valladolid senza Luis Alberto: il 'Mago' resta a casa

ROMA - La Lazio è volata a Valladolid senza Luis Alberto . Dopo il caso sfiorato nei giorni scorsi , la sua 'riapparizione' a Formello e la sparizione della febbre che lo aveva tenuto a casa, per i secondo giorno di fila lo spagnolo si è allenato a parte e così Maurizio Sarri ha deciso di non convocarlo per il Trofeo Città di Valladolid (in programma sabato 6 agosto, ore 20).

Il 'Mago' resta a Roma

Il 'Mago' non è così salito sull'areo che ha portato i biancocelesti in Spagna e non farà dunque parte della squadra che sfiderà il Valladolid nell'ultimo test prima del debutto in campionato, all'Olimpico contro il Bologna. Luis Alberto resta intanto al centro delle voci di mercato dopo che il tecnico biancoceleste ha rivelato la sua voglia di tornare a Siviglia, pronto a sostituirlo in caso di partenza con Ilic del Verona già 'bloccato' da Lotito.