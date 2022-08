Lazio, stretta per Provedel: accordo trovato con lo Spezia

ROMA - La trattativa per portare Ivan Provedel alla Lazio è agli sgoccioli: in giornata i biancocelesti hanno infatti trovato l'accordo economico con lo Spezia per il trasferimento dell'estremo difensore 28enne alla corte di Maurizio Sarri. Il classe '94, 31 presenze e 52 gol subìti lo scorso anno con la squadra ligure, potrebbe già lunedì effettuare le visite mediche ed essere a disposizione del tecnico per la prima di campionato contro il Bologna (in programma allo Stadio Olimpico il 14 agosto): si prospetta un bel duello per un posto da titolare con l'altro neo-acquisto Maximiano.