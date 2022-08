Lazio, la mamma di Luis Alberto: “Monchi, portalo a Siviglia!”

SPAGNA - Da Siviglia arriva l’appello della signora Loli, mamma di Luis Alberto. Messaggio chiaro, diretto, rilasciato durante la trasmissione televisiva Jugones: “Caro Monchi, riporta a casa mio figlio. Il suo ritorno sarebbe il sogno di tutti. Potrei andarlo a vedere di persona, non me lo perderei mai. Il mio biglietto è già prenotato!”. E anche il fratello del Mago, Vicente, ammette: “Per me sarebbe un orgoglio avere un fratello che gioca nella Primera Division”. Insomma, tutta la famiglia di Luis spinge per un ritorno al Siviglia. E l’ultimo caso, con il dieci biancoceleste in ritardo alla ripresa degli allenamenti giustificato (si fa per dire) da un certificato medico e da un attacco influenzale, ha rimesso la cessione in primo piano. Lotito aspetta solo l’offerta giusta con almeno 22-23 milioni di euro sul piatto. Sono giorni di attesa, ma ormai non ci sono più dubbi. Luis Alberto vuole il Siviglia. Le prossime settimane saranno calde su questo fronte. La Lazio intanto ha già bloccato Ilic del Verona: sarà lui a sostituire lo spagnolo in caso di partenza.