Luis Alberto spera ancora nel Siviglia: Isco non lo esclude

ROMA - Una scossa dalla Spagna. Il Siviglia ha annunciato Isco, trequartista ex Real Madrid, svincolato. Contratto biennale e attesa per le visite mediche. Nella passata stagione appena 14 presenze e un minutaggio ridotto nella Liga. Escluderà Luis Alberto? Non è detto. Il numero 10 della Lazio non molla. Spera ancora di tornare a casa, nel club d’origine, e di ritrovare Lopetegui, suo antico estimatore. Solo con l’ex ct delle Furie Rosse era riuscito a entrare nel giro della nazionale, Luis Enrique lo considera poco e lo ha convocato (senza utilizzarlo) soltanto una volta. Come Sarri, predilige centrocampisti più dinamici, votati al pressing. E può scegliere senza abbassare il livello, anzi. Pedri e Gavi, tanto per parlare dei più giovani, sono due fenomeni.

Avviso a Lotito Isco al Siviglia sembra un avviso per Lotito. Monchi e Lopetegui stanno allestendo una rosa competitiva per la Champions e non hanno intenzione di alzare troppo la posta. Più che Isco, utilizzabile nel tridente, c’è un altro giocatore a bloccare le manovre. Si tratta di Oliver Torres, mezzala, stesso ruolo di Luis Alberto e considerato in uscita. Era stato proposto in cambio alla Lazio, di solito interessata solo a monetizzare le cessioni, senza contropartite. Torres ha giocato con Porto e Atletico Madrid, ha 27 anni, dal 2019 si trova al Siviglia: 26 presenze e 2 gol nella Liga dello scorso anno. Viene gestito dalla You First. Sono gli stessi agenti di Luis Alberto e Fabian Ruiz, indirizzato al Psg. Hanno mosso Jony (in prestito allo Sporting Gijon) e controllano anche Raul Moro: il piccolo spagnolo dovrebbe muoversi per andare a giocare e fare esperienza. E’ chiaro che uno scambio favorirebbe l’operazione, 14-15 milioni più Oliver Torres. Se n’era parlato un paio di settimane fa.