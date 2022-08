Ilic, non c’è solo la Lazio. E Luis Alberto è un caso

ROMA - La rivoluzione di Sarri si completerebbe, cercando la Lazio dei sogni, con un terzino di piede sinistro e una mezzala al posto di Luis Alberto, considerato “indigesto”, un potenziale pericolo per lo spogliatoio e non troppo compatibile (per scarso dinamismo e carattere umorale) con il progetto tattico. Lotito riflette, sospeso tra conti, interrogativi e sforzi senza precedenti. Ha acquistato Romagnoli e Vecino prima di sistemare Acerbi e Akpa Akpro (ieri raggiunto dall’agente). Hysaj, voluto da Sarri l’estate scorsa, è in organico e può stoppare l’ingresso di Emerson o qualsiasi esterno sinistro.

Lazio, stallo C’è da decidere sul centrocampo. Perché un mese fa la Lazio si è mossa per Ilic ed esisteva la disponibilità a valutare la cessione di Luis Alberto. Nelle ultime ore, invece di concretizzarsi, la staffetta si è fermata. Restano tre possibili strade: andare avanti come è successo per Romagnoli e Vecino, ma bisogna tenere d’occhio i conti della società. La seconda ipotesi porterebbe a considerare il mercato chiuso e non sarebbe un cattivo bilancio, perché sotto l’attuale gestione non era mai successo di veder realizzati otto acquisti. Tutto il mondo laziale confida nella doppia conferma di Luis Alberto e Milinkovic. Terza e più probabile soluzione: avvicinarsi alla fine di agosto, valutando gli scenari possibili. Provedel alla Lazio, è ufficiale: arriva a titolo definitivo dallo Spezia

Occhio al Milan C’è un elemento su cui ragionare. Setti aveva fissato una deadline per Ilic entro e non oltre Ferragosto. La partenza del campionato, per il Verona, si consuma dopo le cessioni di Casale, Caprari e Cancellieri con Simeone e il gioiello serbo in uscita. Non il massimo per Cioffi. Dal Veneto fanno notare che Setti ha incassato abbastanza e potrebbe fermarsi. Lotito non ha ancora ceduto Luis Alberto: prende subito Ilic o no? Il prezzo è conosciuto, più o meno. Quindici milioni compresi bonus, ma ci sono delle variabili. La prima: Ilic e il suo agente non sarebbero ancora stati contattati, può esserci un’intesa tra Lazio e Verona, non ancora con il giocatore. Il serbo si guarda intorno. A Formello ritroverebbe Milinkovic, conosciuto in Nazionale. La prospettiva non gli dispiacerebbe, è in costante contatto con Casale e Cancellieri, ma ci sono anche altre offerte. Qualcosa si è mosso in Bundesliga. Ilic era stato accostato al Napoli durante l’inverno. La novità, invece, è legata al Milan. Con Renato Sanches al Paris Saint Germain, Pioli cerca ancora un centrocampista. Occhio all’inserimento del club rossonero per Ilic. Se Lotito lo vuole, deve fare in fretta, ma il nodo Luis Alberto è irrisolto. Lazio, Sarri prepara il debutto con Pedro: il piano