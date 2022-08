Lazio-Provedel, tutte le cifre dell’affare: quanto ha speso Lotito

ROMA - Ivan Provedel è un giocatore della Lazio. Tutto ufficiale, tutto finito. Trattativa con lo Spezia lunga e ingarbugliata, poi Claudio Lotito ha dato l’accelerata giusta e il giocatore ieri si è presentato per le visite mediche e firma sul contratto. Il ragazzo attendeva da un mese, poi finalmente il nero su bianco. Accordo con i biancocelesti sino al 2027 a 1,3 milioni di euro di stipendio più bonus legati alla Coppa Italia (eventuale vittoria) e alle qualificazioni Europa League e Champions.

Lazio, quanto è costato Provedel

La Lazio ha chiuso l’affare con lo Spezia per 2 milioni di euro più 300mila di bonus con un pagamento quinquennale. Dopo gli addii di Strakosha e Reina rifatto così il parco portieri con 12,3 milioni di euro (sommando anche i 10 milioni di Maximiano). Solo Vicario dell’Empoli, nome che circolava nelle stanze di Formello, ne costava 15. Provedel ha scelto il numero 94 (data di nascita) e da oggi inizierà la sua avventura alla Lazio anche in campo. La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio.