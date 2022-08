“Il Manchester United prepara l’offerta per Milinkovic-Savic”

ROMA - Voci dall’Inghilterra che riguardano il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il quotidiano The Telegraph, il Manchester United sarebbe pronto a fare un’offerta alla Lazio per il centrocampista. Offerta che si dovrebbe aggirare intorno ai 60 milioni di euro. All’Old Trafford, perso Pogba e saltato l’arrivo di de Jong, ecco che è scattato il piano B. In lista c’è Rabiot della Juve e pure il Sergente biancoceleste. Nel giro di pochi giorni potrebbe arrivare la chiamata dall’Inghilterra. Claudio Lotito ha sempre fatto muro, per il suo gioiello chiede tanti soldi. Lo United ha preso Eriksen, ma non ha ancora sostituito Pogba. Si guardano intorno, Milinkovic è sulla lista della spesa. Il suo nome figura dal 2019. Per ora nessuna offerta, eppure in Inghilterra parlano di una proposta in arrivo. Non resta che attendere.