Lazio, un colpo e Sarri chiude il cerchio

Se la prima impressione è quella che conta, la squadra di Sarri andrà molto lontano.

1) Non si è disunita né dopo l’espulsione del portiere, subito brillantemente sostituito da Provedel né dopo il rigore di Arnautovic né quando il nervosismo per l’andazzo che stava prendendo l’incontro sembrava potesse tradirla;

2) Lazzari è stato il trascinatore, l’uomo che ha letteralmente ribaltato la partita e non soltanto perché ha causato l’espulsione di Soumaoro ed è stato determinante nell’azione del pareggio. La prova dell’esterno è stata magistrale dal primo all’ultimo istante cui è rimasto in campo.

3) Immobile ha immediatamente onorato la sua fama, guadagnata diventando uno dei più grandi cannonieri a livello internazionale: è il caso di ribadirlo sempre perché tale è l’attaccante che ieri ha segnato il gol numero 183 in maglia laziale, il numero 151 in Serie A, per quattro volte ha vinto la classifica dei marcatori e nelle ultime tre stagioni ha viaggiato alla media siderale di 32 reti fra campionato e coppe.

4) Forse sarà stato un caso, ma, inserito Luis Alberto, il centrocampo ha funzionato ancora meglio.

Tant’è vero che l’azione decisiva è stata firmata Luis Alberto, Milinkovic Savic, Immobile.

Se entro il primo settembre, Lotito e Tare prendono anche un terzino sinistro capace di fare le sovrapposizioni, Sarri chiude il cerchio. Con Cancellieri, sulla carta ingaggiato per fare il vice Immobile, ma a sette minuti dalla fine è entrato e ha fatto benissimo l’esterno, pur senza aver mai sostenuto un allenamento in quel ruolo dall’inizio della preparazione. Vai così, Lazio. Il bello deve ancora venire.