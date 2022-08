Lazio, si tenta la cessione di Durmisi: c’è il Brondby

ROMA - La Lazio prova a piazzare Riza Durmisi. Ad un anno dalla scadenza del contratto (giugno 2023), l’esterno danese è uno degli esuberi fuori rosa ormai da tempo. Arrivato a Formello nel 2018, non è mai riuscito ad imporsi nemmeno con le maglie di Nizza, Salernitana e Sparta Rotterdam (tutte avventure in prestito). In questi giorni sarebbe spuntata l’occasione Brondby, suo ex club che lo ha lanciato prima di andare al Betis Siviglia. Secondo quanto riporta BT Transfervinduet, l’operazione potrebbe andare in porto solo se il giocatore fosse pronto a ridursi l’ingaggio di 1 milione a stagione. Al momento non si registrano sviluppi importanti, ma il Brondby rappresenta una pista concreta. La Lazio attende, la missione in questi ultimi giorni di mercato è sfoltire la rosa il più possibile.