Reguilon, la Lazio si aspetta il sì del Tottenham

ROMA - Lotito oggi chiuderà la partita elettorale, viaggia verso la candidatura da senatore in Molise con Forza Italia. Appena chiusa, stringerà per provare a regalare a Sarri un terzino mancino. Dopo Emerson , vicino al West Ham anche se non ancora annunciato, l’occasione si chiama Reguilon . L’esterno spagnolo del Tottenham è in uscita, non rientra da tempo nei progetti di Conte. Lo aveva voluto Mourinho al Tottenham, era il 2020. Si spese in prima persona per convincerlo a lasciare il Real Madrid dopo il rientro dal prestito al Siviglia. La Lazio, oggi, può prenderlo in prestito con diritto di riscatto, la cifra richiesta è 20 milioni. Si tenta lo sconto, ma la condizione necessaria per chiudere è la copertura di buona parte dell’ingaggio da parte degli Spurs. Reguilon guadagna 3,6 milioni di euro, la società biancoceleste può riconoscergliene la metà. Lotito spera in un aiuto in stile Napoli, gli Spurs hanno ceduto Ndombele accollandosi quasi tutto l’ingaggio. Reguilon, 25 anni, mancino naturale, ha il benestare di Sarri. Da tempo chiede e richiede un terzino, non s’è mai arreso. Lotito, dopo il Bologna, non ha chiuso la possibilità di un ultimo regalo. Inizialmente il presidente ha legato l’acquisto alla cessione di un esterno, Hysaj o Fares . Il primo era stato sondato dal Valencia, ma non ha mai affondato per mancanza di fondi. Hysaj ha ancora altri tre anni di contratto a 2 milioni. E’ una missione impossibile la cessione dell’algerino, reduce da un infortunio grave. Non è ancora pronto e non riceve offerte. Ecco perché Lotito sta riflettendo sulla possibilità di acquistare comunque Reguilon, anche senza partenze.

La Lazio riflette

È una riflessione che coinvolge aspetti tecnici, non solo economici. In rosa ci sono Lazzari, titolare a destra, Marusic, ormai adattato a sinistra. In più Hysaj e Radu, senza considerare Kamenovic, mai valutato da Sarri come terzino sinistro. L’arrivo di Reguilon, senza cessioni, potrebbe creare difficoltà di gestione. Il tecnico preferisce avere comunque un terzino mancino per garantirsi uno sfogo di gioco in più in costruzione. Si giocherà tanto nell’anno dei Mondiali invernali, le rotazioni saranno obbligate.

Le cessioni

Lotito, impegnato tra politica e mercato, sta definendo anche la cessione di Acerbi. C’è l’accordo con l’Inter (prestito di 500 mila euro con diritto di riscatto a 3,5 milioni), l’operazione non è ancora chiusa perché balla una cifra di 850 mila euro, ci sono delle pendenze legate ad alcuni stipendi. Acerbi ha ricevuto un’offerta dell’Olympique Marsiglia, ma ha dato la parola ad Inzaghi. Andrà a Milano. Restano da cedere Akpa Akpro, Raul Moro e Kiyine, tutti fuori rosa. Hanno partecipato al precampionato, non rientrano nei piani. Akpa ha rifiutato Lecce, Parma e Reggina, spera di essere reintegrato a settembre. Raul Moro ha rifiutato il Como, per Kiyine c’erano stati sondaggi con alcuni club turchi. Sono gli esuberi principali da piazzare, restano meno di dieci giorni per cercare sistemazioni che possono alleggerire il monte ingaggi.