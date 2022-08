Lazio, Raul Moro ceduto alla Ternana: è ufficiale

ROMA - Raul Moro lascia la Lazio e si trasferisce alla Ternana. Il giovane attaccante spagnolo, classe 2002, è stato ceduto al club umbro con la formula del prestito. Chiuso da Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro, Cancellieri e da Luka Romero, che lo ha superato nelle gerarchie del tecnico Sarri, Moro riparte dalla serie cadetta, per cercare di accumulare presenze ed esperienza. Nella scorsa stagione è stato impiegato una sola volta in campionato dal primo minuto (nella trasferta di Torino) ed ha collezionato 18 presenze (11 in serie A, 5 in Europa League e 2 in Coppa Italia).