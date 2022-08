Lazio, è un Pedro da sballo e può restare fino al 2024

È un Pedro da sballo , sfrecciante popstar. Fa ballare e cantare Sarri, squadra e tifosi con i suoi colpi da capogiro, con la power hit “Pedro Pè” che è il remix della Carrà. È un Pedro da clonare, ma non ce n’è bisogno. La Lazio può tenersi la copia originale, può prolungare la sua storia laziale fino ai 36 anni (oggi ne ha 35) e poi chissà. Il contratto in scadenza a giugno 2023 contiene un’opzione, è a favore della Lazio, facendola valere può allungare l’accordo fino al 2024. Il biennale firmato nell’estate 2021 era quasi un triennale, basta poco per trasformarlo. Con Sarri c’è un feeling innato , continua, migliora col tempo. Li unisce l’idea del calcio spettacolare, degli assalti che sono sorpasso, dell’adrenalina, dei confini da non rispettare. Pedro, tradito dalla Roma, si è innamorato della Lazio . «L’unica cosa che voglio è vincere qualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e mi manca qui. Vincere il campionato non è una cosa così impossibile, sappiamo che è difficile perché ci sono tante squadre forti. Ma dobbiamo lavorare e fare le cose bene», diceva a luglio con il sorrisone a trentadue denti che è lo specchio della sua immagine.

La festa

Pedrito, come Klose, è un campione che lascia sempre qualcosa, ovunque giochi. Trasmette esempio, mentalità. E’ la magia del Dna di personaggi come loro, professionali, ortodossi, hanno una fibra che migliora anno dopo anno. Pedrito è ancora più trascinatore di Miro. Tutti, dai compagni ai 50.000 laziali, sono rimasti in campo e sugli spalti a godere della notte post-Inter. A ripensarci è stata una vera festa. E’ esplosa sotto la Nord, tutti quanti si sono messi a cantare “Pedro Pè” nella maxi-discoteca dell’Olimpico. Disco music, balli e canti, delirio. Il Pedroshow come il Jova Beach, fa salire gli stessi decibel. “Pedro Pè” è stata la colonna sonora della vittoria, il fragore di un nuovo amore. Pedrito ha portato prodezze e allegria, divertimento e sarebbe un peccato perderli. A 35 anni, compiuti il 28 luglio, coinvolge e sconvolge tutti. Ha coinvolto lo stadio iniziando ad attaccare e a difendere, a sprintare, a prendere falli. Ha sconvolto l’Inter e Inzaghi. Il suo ingresso in campo, contemporaneo all’entrata di Luis Alberto (minuto 13 del secondo tempo), è stato teatrale, terrificante. Gli assalti sono diventati fulminei. Ha sfornato l’assist per il golazo del Mago. E ha firmato il tris con quel tiraggiro, tirando in faccia a De Vrij, la parabola l’ha costretto a fare la trottola su se stesso. E’ una delle immagini più cliccate dai laziali sui social, uno sberfleffo.

La carica

Pedro, unico nel suo genere e nel suo genio, a parte qualche acciacco muscolare risolvibile velocemente, continua a correre ad alta velocità, infligge ubriacature a chi prova a frenarlo. La ricerca del numero gli viene spontanea, come una volta, quando brillava nel Barça e nella Spagna, vincendo tutto. Vuole provare a vincere con la Lazio, è uno degli obiettivi che può spingerlo a continuare, a chiudere la carriera a Roma se il contratto sarà prolungato fino al 2024. Pur di rilanciarsi ha accettato il taglio dell’ingaggio, non fa di questi problemi. Pedro e Sarri formano una coppia simile al duo Pedro-Guardiola: «Sarri vuole sempre giocare il pallone, pressare alto e avere il possesso. In questo è molto simile a Guardiola anche se lui è il migliore del mondo in questo senso, ma Sarri ha una sua idea. La squadra l’ha capito, dobbiamo crederci e continuare giocando così», è stato il grido dello spagnolo, lanciato venerdì dopo l’Inter. La fiesta spagnola c’era già stata, “Pedro Pè” continuava a riecheggiare. Un ballo da sballo.