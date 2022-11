Lazio, caccia al tesoro: Ilic, Susic e Thuram jr

ROMA - Non sia mai una Lazio senza Luis Alberto e Milinkovic. Eppure, tra color che son sospesi, ci sono il Mago e il Sergente. Senza di loro sarebbe la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra Lazio. Per motivi diversi sono in bilico. Luis sente la gestione Sarri come fosse una cella. Sergej è in scadenza nel 2024, tiene congelato il rinnovo e aspetta di vedere come si svilupperanno i prossimi due mercati. Sono storia della storia della Lazio e la società e Sarri devono tenersi pronti in caso di partenza di uno dei due o di entrambi nel giro di un anno e mezzo. Si perlustra il mercato per rintracciare sostituti alla loro altezza, talenti che possono aspirare a ricalcare la loro crescita. Da tempo si parla del futuro del Mago e del Sergente e vari profili sono stati seguiti per non restare spiazzati.

Ilic Uno di questi è Ivan Ilic del Verona, 21 anni, preferito da Sarri. E’ stato vicino in estate come candidato alla sostituzione di Luis Alberto. Ilic è rimasto a Verona, non sta ripetendo l’exploit della stagione scorsa. L’Hellas è ultimo in classifica, è in piena crisi, ne risente anche la mezzala serba. Si muoverà tra gennaio e giugno. Come Milinkovic (sono compagni nella Serbia) aspettava il Mondiale per farne una vetrina. Setti non può più tenerlo, proverà a cederlo per tentare di incassare 12 milioni. La retrocessione deprezzerebbe i cartellini. Ilic aveva pregustato l’arrivo a Roma, agli ordini di Sarri, accanto a Milinkovic. Ma Luis Alberto non è partito e non c’è stata possibilità di acquistarlo. Lotito aveva parlato più volte con Setti, c’era un accordo di base. Il doppio acquisto Cancellieri-Casale era servito anche per gettare le basi di una terza operazione. Ilic, in estate, aveva ricevuto sondaggi da parte di squadre di Bundesliga e Premier. Anche il Milan è interessato.

Susic Il diesse Tare aveva messo nel mirino Luka Sucic per far fronte al pericolo “Milinkovic”. Ha 20 anni, il baby croato. E’ stato convocato per i Mondiali, è il talento più giovane della Croazia. La Lazio lo segue da mesi, adesso sembra sia entrato in orbita Inter. Sucic è una mezzala, gioca nel Salisburgo, miniera di talenti, viene considerato il nuovo Milinkovic e costa 20 milioni se non qualcosa in più. E’ esploso l’anno scorso (28 presenze e 8 gol), quest’anno ha servito 4 assist in 12 partite di Bundesliga. Sucic in nazionale cresce all’ombra di Modric, Brozovic e Kovacic: «Il nostro centrocampo - ha detto il centrocampista - è il migliore del mondo, nessuna nazionale ne ha uno così. Mi piace guardarli e allenarmi con loro ogni giorno. Li guardo e mi diverto, spero che questa forza duri per un po’. Il mio sogno era giocare per il mio Paese in una competizione così importante. Non speravo che mi succedesse già a 20 anni, ma è la prova che tutto è possibile quando dai il massimo e fai delle belle prestazioni. Sono contento che il cittì mi abbia dato l’opportunità, cercherò di ripagarlo nel miglior modo possibile».