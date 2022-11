Lazio, ecco Ojeda: l’indizio di mercato

Nomi per tutti i ruoli, per tutti i gusti, per l’oggi e per il domani. Attaccanti, terzini, centrocampisti. Stanno spuntando candidature da mezzo mondo per la Lazio . Ma non sarà un mercato “grand hotel” quello di gennaio. Lotito e Tare hanno aperto solo all’arrivo di un terzino sinistro giovane, alternativo a Marusic. A giugno, invece, ci saranno più possibilità d’intervento e alcuni dei nomi spuntati nell’ultima settimana potranno tornare utili.

Ieri ne è rimbalzato uno dall’Argentina: «La Lazio prepara un’offerta per Martin Ezequiel Ojeda ». È un’ala sinistra, gioca anche a destra. È sotto contratto con il Godoy Cruz , compirà 24 anni domani. Da giugno a ottobre, nel torneo Apertura, ha segnato 6 gol in 27 presenze (9 assist). È sotto contratto fino al dicembre 2023 , viene valutato 8 milioni, a giugno prossimo avrà un altro costo essendo a sei mesi dalla scadenza. È argentino , status extracomunitario. È cresciuto nel Racing, nelle ultime stagioni si è spostato più volte in prestito. Da febbraio a ottobre, contando anche i colpi firmati nelle Coppe nazionali, ha segnato 13 volte e ha servito 14 assist in 45 partite. In Argentina, esagerando un po’, hanno annunciato che è in arrivo un’offerta della Lazio per Ojeda. Non sono arrivate conferme . È stato proposto e chissà che non venga preso in considerazione in futuro. Sarri ad oggi può contare su Felipe Anderson, Zaccagni, Cancellieri e Romero. Sono le sue ali. Accoglierebbe un vice Immobile, ma la società ha rinviato l’argomento al mercato estivo. Sarri, durante il vertice svolto nel week-end scorso a Formello, ha ribadito la necessità di avere un terzino sinistro e ha buttato lì l’idea di valutare eventuali occasioni che si presenteranno sul mercato delle punte centrali.

Rumors su Taremi

Non è ancora un’occasione Mehdi Taremi, centravanti del Porto e dell’Iran, protagonista ai Mondiali (doppietta all’Inghilterra nella prima uscita, assist ieri contro il Galles). Ha 30 anni e una valutazione di 20 milioni pur essendo in scadenza nel 2024. Lotito è alle prese con l’indice di liquidità, sempre negativo. Per acquistare deve vendere o comunque cedere in prestito e acquistare in prestito o attraverso scambi. In più la Serie A deve fare i conti con il pagamento dell’Irpef, contributo sospeso durante il Covid. I conti vanno sanati entro il 22 dicembre prossimo, il termine del 16 è stato prorogato. Quasi tutti i club vogliono chiedere la rateizzazione, lo faranno ufficialmente martedì in Lega. È un passaggio cruciale, rischia di condizionare ancora di più il mercato invernale.

I terzini

Lotito e Tare faranno il possibile per mantenere la parola data a Sarri. Il tecnico sperava nell’arrivo di Parisi o di un giocatore della stessa provata partecipazione al campionato, deve accontentarsi. Finora tutte le candidature sono state smentite: da Doig del Verona ad Arteaga del Genk. Quest’ultimo appartiene alla You First, è la scuderia che cura gli interessi di Luis Alberto. Il Mago ieri è stato in visita nei nuovi uffici aperti dalla You First a Madrid. È in Spagna in vacanza, dal suo staff giurano che non s’è parlato di futuro e che ogni discorso sarà affrontato a dicembre. Lotito spera di ricucire il rapporto tra Sarri e il Mago in mancanza di offerte economiche. Sarri preferirebbe che lo spagnolo partisse, è disposto a sacrificarlo pur di rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Intasata quanto la prima.