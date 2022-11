Quelli in uscita: alla Lazio serve ancora Muriqi

ROMA - Anche il mercato invernale ha una doppia direzione. E l'uscita, con l'indice di liquidità da sbloccare, non è mica secondaria. Calciatori sull'uscio e altri già partiti che potrebbero cambiare nuovamente squadra rimpolpando le casse. Da Kamenovic e Fares, fisicamente ancora a Formello, a Muriqi ed Escalante , coloro che hanno salutato in estate, ma che per motivazioni diverse rimangono legati alla Lazio. Situazioni totalmente diverse, tra chi non ha mai visto il campo, chi è appena rientrato da un tremendo infortunio e chi sta vivendo altrove una stagione da protagonista , tanto da diventare oggetto del desiderio in Premier League. Kamenovic, acquistato dal Cukaricki nel 2021, non è riuscito a entrare nelle grazie di Sarri: l'anno scorso 6 mesi fuori lista, poi l'inserimento a gennaio e l'esordio trovato nell'ultima giornata di campionato con il Verona.

Saluti

Ora la solfa non è cambiata: 0 presenze in Serie A, in Europa League non è stato neanche preso in considerazione visti i nominativi ridotti. Saluterà in via definitiva o in prestito nella prossima sessione: una soluzione estera rimane in pole, ci sono stati dei sondaggi da parte di squadre di Serie B, ma è un'ipotesi non gradita al serbo e al suo agente Kezman, lo stesso di Milinkovic e Marusic. Serve un ds estimatore per Fares, fermo ai box da 12 mesi: lesione al legamento crociato del ginocchio destro appena accasato al Torino, da qualche settimana ha ultimato il protocollo riabilitato e si è riunito al gruppo di Sarri, orfano durante la sosta dei nazionali e dei calciatori acciaccati.

Movimenti

I granata, un anno dopo la sfortunata parentesi, potrebbero tornarci su. Il travaglio è alle spalle, servono però garanzie dal punto di vista fisico. L'algerino ha un ingaggio di poco superiore al milione di euro, piazzarlo non è semplice, c'è il doppio aspetto atletico ed economico. Muriqi, al contrario, sta vivendo un momento d'oro al Maiorca. Un rendimento che sa di rivincita, quello del kosovaro: 8 gol in Liga come Borja Iglesias del Betis, soltanto il fenomeno Lewandowski ne ha segnati di più con il Barcellona (13). Gli spagnoli l'hanno acquistato a titolo definitivo a luglio, ma la Lazio detiene il 45% su una futura rivendita del suo cartellino. Piace all'Aston Villa di Unai Emery, un suo spostamento non può essere escluso e farebbe sorridere a distanza la dirigenza biancoceleste.