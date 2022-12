Lazio: Ojeda se Pedro andrà via, ma c’è l’assalto del Boca Juniors

ROMA - Martin Ojeda è un uomo-mercato in Argentina . Ala sinistra adattabile a destra, 24 anni, in scadenza nel dicembre 2023 con il Godoy Cruz, è stato offerto alla Lazio nelle scorse settimane. I sei gol e i 9 assist firmati da giugno a ottobre nel campionato argentino hanno contribuito a sponsorizzare la sua candidatura in Europa. Alla Lazio un’ala in più potrebbe essere utile nel caso in cui Pedro decidesse di partire a zero a giugno, è in scadenza tra sei mesi e ha rinviato ogni discorso legato al rinnovo. Lotito tornerà all’assalto a gennaio. Nel frattempo Ojeda è finito nel mirino del Boca Juniors. Il vicepresidente Juan Roman Riquelme, ex campione del club Xeneize, si è mosso per convincerlo a firmare. La scadenza nel 2023 costringe il Godoy Cruz a tenere basse le richieste economiche. L’attaccante è valutato 8 milioni , è una cifra destinata a scendere con il passare dei mesi.

Il terzino

Ojeda può essere un’occasione per giugno, sempre che Pedro non firmi e sempre che il giocatore sia ancora sul mercato. Sarri aspetta un terzino per gennaio. Lotito non è solo alle prese con l’indice di liquidità negativo, anche con il debito Irpef i cui pagamenti erano stati sospesi durante e dopo la pandemia. È una situazione che riguarda vari club di serie A, che rischia di ripercuotersi sul mercato se saranno aggiunti blocchi supplementari. È per questo che Lotito lega eventuali acquisti alle cessioni. Il presidente e il diesse Tare hanno garantito a Sarri il massimo impegno, se si verificheranno determinate condizioni aggiungeranno un terzino alla rosa. Per Sarri l’ideale sarebbe Parisi dell’Empoli, corteggiato da Juventus e Wolfsburg. È valutato 15 milioni, forse si può prendere a 12. Non è un obiettivo per gennaio, al massimo per giugno. La società è convinta che si possa andare avanti con Marusic titolare, è per questo che ha intenzione di acquistare un terzino giovane che possa fare il vice. Resta la candidatura di Kerkez, 19 anni, esterno ungherese dell’AZ Alkmaar. Gli può fare spazio Kamenovic, mai considerato da Sarri. Il serbo sarà ceduto in prestito. È in uscita anche Fares, si sta allenando con la Lazio, in estate non ha ricevuto offerte. E’ reduce da un grave infortunio.

Success

È notizia di ieri il rinnovo di Success con l’Udinese fino al 2024, aveva il contratto fino al 2023, interessava solo a scadenza.