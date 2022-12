Lazio, contatto con Mariano Diaz

Arrivano conferme importanti dalla Spagna, l’opzione Mariano Diaz prende consistenza. Un’occasione ghiotta, suggestiva, che la Lazio sta analizzando e prendendo seriamente in considerazione. Anche i media locali adesso ne parlano, hanno ottenuto dei riscontri riguardo il contatto tra il club biancoceleste e l’entourage dell’attaccante spagnolo di origini dominicane in scadenza di contratto con il Real Madrid. Una pista affascinante, per un giocatore di qualità e che alle condizioni attuali a gennaio sarà libero di accordarsi con qualsiasi nuova società in vista della prossima stagione. Ci sono stati dei dialoghi con la sua agenzia, la You First, la stessa che segue Luis Alberto , con la quale Lotito ha buoni rapporti da anni.

Quello per Mariano Diaz, tra l’altro, rappresenta un ritorno di fiamma, perché il giocatore era stato già sondato a fine 2016 e nell’estate 2017, quando il Real Madrid era alla ricerca di un club che valorizzasse quel ragazzo che nel Castilla aveva sempre segnato con regolarità, guadagnandosi la promozione in prima squadra. In quel momento non si erano creati i presupposti per poter andare a dama, alla fine venne scelta la piazza di Lione per la crescita dello spagnolo. Adesso però la situazione sembra essere diversa, perché la Serie A sarebbe una destinazione gradita per l’attaccante, alla ricerca di nuove sfide. Ha compiuto 29 anni ad agosto, cerca un’esperienza che gli possa garantire più minutaggio rispetto a quello racimolato con i Blancos. Quest’anno ha collezionato appena 25 minuti con Ancelotti in panchina, ma pure in quelli precedenti non ha mai superato i 700 complessivi in stagione. Troppo poco per uno sul quale a Madrid erano riposte tante aspettative, e che quando è stato mandato in Francia ha sfoderato tutte le sue abilità in fase realizzativa, segnando 18 gol in Ligue 1 con la maglia del Lione (21 totali considerando anche le coppe, cui vanno aggiunti 6 assist).

Rientrato alla base (il Real si avvalse del diritto di recompra da 21,5 milioni, dopo averlo ceduto per 8) si è un po’ perso, ma vuole tornare a quei livelli e la Lazio potrebbe rappresentare l’opzione giusta per riuscirci. Certo, la strada non sarebbe semplice, perché arriverebbe a Roma consapevole di avere davanti a sé un certo Immobile, uno che se potesse - come ha dimostrato in tutta la sua carriera - giocherebbe sempre e comunque. Anche per Ciro però l’età comincia a essere una variabile da tenere in considerazione, pure il capitano biancoceleste dovrà riposare di tanto in tanto, lo hanno confermato alcuni piccoli problemi fisici che ne hanno condizionato l’inizio di stagione. E anziché adattare degli esterni in quel ruolo, Sarri vorrebbe un centravanti vero e di qualità capace di ricoprire quella posizione, possibilmente senza far abbassare troppo la qualità della squadra. Mariano Diaz, con il suo background e la sua esperienza (con le Merengues è stato alternativa di Morata e Benzema), sarebbe il profilo ideale in vista della prossima stagione, anche perché a gennaio è stato escluso dal club (salvo colpi di scena oppure occasioni irrinunciabili) che possano arrivare innesti in tal senso.

In ottica futura era stato attenzionato anche il nigeriano Isaac Success dell’Udinese, altro profilo interessante e perfetto per le esigenze di Sarri, ma il rinnovo di contratto fino al 2024 con l’Udinese, annunciato proprio nei giorni scorsi, ha raffreddato la pista. Quella per Mariano Diaz invece è più viva che mai, si è alimentata ulteriormente nelle ultime ore con le conferme arrivate dalla Spagna. Un nome da tenere in considerazione. Un’occasione suggestiva che la Lazio sta pensando di cogliere. Se ne continuerà a parlare, poco ma sicuro.