“Il Real Madrid punta Muriqi”. E la Lazio guarda interessata

SPAGNA - Vedat Muriqi vice Benzema al Real Madrid. La voce di mercato arriva direttamente dalla Spagna. Secondo El Gol Digital i Blancos si sarebbero interessati all’attaccante kosovaro venduto dalla Lazio al Maiorca la scorsa estate. Il club delle Baleari, dopo l’ottimo inizio di stagione del Pirata (8 gol in 12 presenze), spara alto in caso di vendita: 20 milioni di euro. Di mezzo c’è anche la clausola che vede i biancocelesti protagonisti: Lotito sarebbe pronto ad incassare il 45% della futura rivendita del giocatore. Nelle ultime ore, in Inghilterra, si parla anche di un interessamento da parte del Wolverhampton. Addirittura il club inglese sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 38 milioni di euro. Voci di mercato al momento, che in Spagna non trovano conferme. La Lazio guarda comunque interessata: con il versamento della clausola, nelle casse biancocelesti, arriverebbero 17 milioni di euro. Più o meno la stessa somma che venne spesa nel 2020 per portarlo a Formello dal Fenerbahce.