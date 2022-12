Lazio, il Cholo Simeone vuole Luis Alberto

Nel mercato on-line le voci viaggiano veloci, stanno arrivando spesso dalla Spagna. «Contatto tra l’Atletico Madrid e gli agenti di Luis Alberto », ha scritto ieri il portale “elgoldigital”. Il diesse Berta, secondo la stessa fonte, avrebbe avuto contatti per portare a Madrid il Mago della Lazio. Simeone è in rotta con Joao Felix, l’Atletico lavora con l’agente Mendes per cedere l’attaccante portoghese blindato da una clausola monstre da 350 milioni, in uscita a costi più umani. Luis Alberto sarebbe gradito al Cholo, vorrebbe garantirsi un jolly da utilizzare sulla trequarti o a centrocampo e non un sostituto puro di Joao Felix . Non è la prima volta che Luis viene associato all’Atletico. Gli spagnoli non navigano più nell’oro, cercano soluzioni vantaggiose. Da Formello e dalla You First, agenzia che segue lo spagnolo, negli ultimi giorni è sempre ribalzata la stessa comunicazione: «Nessuna novità». Eppure in Spagna c’è fermento attorno al nome di Luis. A novembre erano rispuntati rumors sul Siviglia, da sempre indicato in procinto di fare un’offerta che non arriva mai. Il diesse Monchi in estate ha smentito d’essere interessato al Mago, molti portali spagnoli continuano a scrivere che il club andaluso potrebbe farsi avanti. Ad Atletico e Siviglia s’aggiunge il presunto interesse del Valencia di Gattuso, a caccia di un centrocampista, ma a corto di fondi.

I fatti

Luis Alberto è al centro di voci e pettegolezzi di mercato perché la rottura con Sarri è sancita. Il tecnico, si sa, non ci sta più, non è disposto a tollerare gli atteggiamenti dello spagnolo, pecche in allenamento e in partita. Parlando con Lotito e Tare, il Comandante s’è detto disposto a gestirlo in caso di permanenza, ma solo se dimostrerà una condotta a suo avviso consona. Luis Alberto, a novembre, ha informato la società d’essere disposto a valutare ogni destinazione, non solo quelle spagnole. In passato aveva aperto solo alla cessione al Siviglia, tutti sanno quanta voglia abbia di tornare nel club che l’ha cresciuto. Sarri e Luis stanno convivendo forzatamente. Non hanno avuto confronti dalla ripresa in poi, ognuno va per la sua strada. Sarri preserva la serenità del gruppo e gli equilibri in campo. Il Mago sta lavorando ogni giorno, garantendo il massimo impegno e senza creare tensioni. Entrambi sperano che il mercato consenta una soluzione che accontenti tutti. Nel conto va compreso Lotito, disposto a cedere Luis Alberto solo se riceverà off erte cash. La valutazione è di 20 milioni. Se l’Atletico è davvero interessato deve farsi avanti proponendo una formula d’acquisto che preveda questa cifra o che si avvicini di molto.

Gli incroci

Sarri ha pesato vantaggi e svantaggi legati all’eventuale partenza del Mago. L’arrivo di Vecino non è stato casuale, è stato voluto per equilibrare il centrocampo, nelle idee di Mau il titolare è l’uruguaiano. La partenza di Luis creerebbe un vuoto di qualità, per il tecnico sarebbe colmabile fino a giugno, quando occorrerà un sostituto. Luis, secondo l’allenatore, potrebbe essere usato come pedina per favorire l’arrivo di un terzino pronto. Ma su questo punto Lotito non ci sente. In estate il tecnico aveva individuato in Ilic del Verona il sostituto ideale dello spagnolo. Dejan Petkovic, agente del serbo dell’Hellas, ieri in un’intervista ha confermato che nell’ultimo mercato più di un club s’è avvicinato a Ilic, la Lazio è stata tra le prime: «Sappiamo che parecchie società sono interessate e con qualcuna di queste abbiamo parlato... In futuro - ha detto Petkovic ad areanapoli.it - lo vedo in una squadra di prima categoria. Senza nulla togliere al Verona, che è un grande club e può aiutarlo a migliorare».