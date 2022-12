Lazio, il mercato e l’indice di liquidità: cosa serve per sbloccarlo

ROMA - L’apertura del calciomercato è vicina, dal prossimo 2 gennaio via alle trattative per rinforzare la rosa a metà stagione. Come si muoverà la Lazio? Di mezzo c’è sempre l’indice di liquidità, parametro protagonista delle ultime sessioni biancocelesti. Sarri abbraccerebbe volentieri un terzino sinistro . Anche non titolare, magari giovane e da plasmare. Sulla corsia mancina il titolare rimane Marusic. E magari accoglierebbe pure un vice Immobile. A breve il piano mercato.

I piani della Lazio e la questione indice di liquidità

Lotito sarebbe intenzionato a cedere Kamenovic in prestito e sostituirlo. Ma l’indice di liquidità comporta la chiusura di un’operazione con la stessa formula e con gli stessi parametri economici. Con Kamenovic in uscita in prestito si potrebbe comprare un altro giocatore in prestito che guadagni all’incirca 400mila euro (gli stessi guadagnati dal serbo). A bilancio, un nuovo acquisto, dovrà avere gli stessi costi del giocatore ceduto. I vincoli legati all’indice di liquidità non permettono altro.