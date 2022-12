“Il Cadice punta Luis Alberto della Lazio”

ROMA - Quale futuro per Luis Alberto? Il Mago della Lazio, ad ogni sessione di mercato, appare in bilico. Il rapporto con Sarri non è dei migliori e da settimane soffiano dalla Spagna voci di mercato con diverse squadre interessate a lui tra cui il Valencia, il solito Siviglia e anche l’Atletico Madrid. Ma secondo Radio Cope l’ultimo club sulle tracce del Mago sarebbe il Cadice. Squadre del cuore di Luis (nato a San José del Valle, provincia proprio di Cadice), milita in Liga e va a caccia di rinforzi importanti. Lo stipendio alto però, di circa 3 milioni di euro, appare subito come primo scoglio. E soprattutto la Lazio vorrebbe monetizzare con la cessione del Mago con almeno 18-20 milioni, troppi per un club piccolo. Eppure in Spagna parlano di una pista ‘molto calda’ tra il giocatore e il Cadice. Il dieci biancoceleste non ha mai nascosto l'intenzione di tornare a casa: "Il mio sogno è vestire la loro maglia. È una cosa che ho chiara nella mia testa, spero diventi realtà. È uno dei miei sogni, mi piace Cadice, la squadra e lo stadio”. Parole rilasciate tempo fa che suonano come una traccia importante da seguire.