Luca Pellegrini spera nella Lazio, ma la Juve lo blocca

ROMA - Pellegrini freme per la Lazio, ma rischia di restare deluso. L’Eintracht non lo blocca, è la Juve a non essere tanto favorevole all’interruzione del prestito ai tedeschi e all’eventuale trasferimento ai biancocelesti. La Lazio di per sé ha sempre considerato l’opzione per giugno. Che il terzino voglia lasciare la Bundesliga già a gennaio ormai è chiaro, l’ha certificato anche il diesse dell’Eintracht Francoforte, Markus Krösche, parlando a Sport1: «Luca ha avuto difficoltà e lievi problemi dovuti a un infortunio. Ha la volontà di farsi strada, una buona velocità e un buon atteggiamento nei duelli, ma non ha ancora trovato il suo ritmo. Starà a lui decidere come finirà la sua esperienza all’Eintracht». Fosse per Luca Pellegrini l’esperienza si sarebbe già interrotta. S’è vociferato di un litigio con il tecnico Glasner, ma alla base della scelta di lasciare la Bundes ci sono problemi di adattamento. gli intrecci. Pellegrini vuole tornare in Italia, se non ci riuscirà a gennaio sicuramente a giugno. I manager della scuderia Raiola, storici collaboratori del compianto Mino, ne hanno parlato con la Lazio. Era stato annunciato un appuntamento prima di Natale, è saltato. E’ possibile che ci sia un incontro con Lotito entro la settimana. Il presidente è impegnato con la Legge di Bilancio, la votazione è prevista per oggi. Rientrerà a Cortina appena concluderà gli impegni in Senato, i tempi sono stretti. La Lazio finora ha sempre ribadito che Pellegrini può essere un’opzione per giugno. I manager del giocatore spingono affinché si apra uno spiraglio per gennaio. Lavorano per spianare la strada alla Lazio. L’Eintracht non fa problemi, a patto che la cessione avvenga in tempi più o meni brevi, il club deve rintracciare un sostituto. Il prestito concesso dalla Juve è secco, non prevede riscatti. I bianconeri coprono il 50% dell’ingaggio di Pellegrini, quantificato in 3 milioni netti. Da gennaio a giugno andrebbe coperta la parte restante. Gli agenti del giocatore vorrebbero garantire alla Lazio la possibilità di acquisire il terzino con le stesse modalità di trasferimento e di pagamento. Ma la Juve non è così propensa. Il problema in ogni caso sorgerebbe a fine stagione perché Pellegrini ha un contratto con la Juve fino al 2025 (da 3 milioni), arrivò dopo un’operazione incrociata con la Roma (22 milioni più Spinazzola valutato 7). Al di là di tutto Sarri non considera Pellegrini una prima scelta, continua a pensare a Parisi dell’Empoli. E alla Lazio non basta la cessione di Kamenovic (prestito senza riscatto alla Sparta Praga) per sbloccare l’indice di liquidità. Serve anche la partenza di Fares. Alla Lazio, come soluzione fino a giugno, è stato offerto Caner Erkin, svincolato. Nuove voci su Sanabria (Torino) per l’attacco.