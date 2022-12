“Ecco l’offerta del Cadice per Luis Alberto”

ROMA - Continuano a soffiare forti le voci di mercato dalla Spagna sulla situazione Luis Alberto. Nelle ultime ore sembrerebbe forte l’interesse da parte del Cadice, squadra penultima in Liga. Club speciale per il dieci della Lazio visto che viene proprio da quelle parti. Per lui potrebbe essere un ritorno a casa. E secondo il portale Relevo, la società andalusa si sarebbe mossa già: prestito secco e ingaggio del giocatore di quasi 3 milioni totalmente a carico. Un’offerta, che se confermata, non accontenterebbe patron Lotito. Il numero laziale vorrebbe monetizzare con una cessione, chiede circa 18-20 milioni. Deve riconoscere il 25% dell’eventuale vendita al Liverpool e per acquistare un sostituto ha bisogno di una cifra tra i 10 e i 15 milioni. Un prestito con obbligo di riscatto cambierebbe la situazione. Al momento solo voci, la Lazio aspetta. Luis Alberto pure.