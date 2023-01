Lazio, Tare su Luis Alberto: "Nessun caso, ecco la nostra posizione"

Tare su Luis Alberto

"Io non capisco perché si crea sempre questo attorno a lui. Ieri ho sentito anche le parole di Maurizo Sarri in conferenza. Lui ha un contratto fino al 2025. Si parla ogni sei mesi di lui come se fosse una persona che crea problemi, ma in realtà è tornato con grandi motivazioni dopo la sosta e ora purtroppo ha avuto un infortunio che non è riuscito a smaltire. Resta però un giocatore molto importante per questa squadra, non ci sono casi e non ci sarà un caso Luis Alberto".