“Isco alla Lazio se Luis Alberto va al Cadice”

ROMA - “Il futuro di Isco è nelle mani del Cadice”. Scrive così il quotidiano spagnolo La Razon sul possibile affare che vede l’ex Siviglia (che si è appena svincolato) al centro di un intreccio di mercato. In Spagna sono sicuri: se il Cadice prende Luis Alberto dalla Lazio, i biancocelesti sarebbero pronti ad ingaggiare Isco. Ci sarebbe l’accordo tra il club andaluso e il Mago, ma Lotito continua a chiedere una cessione a titolo definitivo (o prestito con obbligo di riscatto) a circa 20 milioni. L’ex Real, oggi 30enne, attende di trovare la miglior squadra per rilanciarsi. In questa stagione, prima di dire addio al Siviglia, 19 presenze totali con 1 gol e 3 assist. In Spagna mettono la Lazio come una delle sue future destinazioni, ma i biancocelesti devono prima cedere Luis Alberto. Al momento nulla si muove. Isco a parametro zero potrebbe essere un'occasione. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse da parte della Salernitana.