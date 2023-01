Lazio, i tifosi sognano Caicedo: “Lui è il vero vice-Immobile”

ROMA - Un sogno chiamato Felipe Caicedo. Dopo l’infortunio di Ciro Immobile in casa Lazio cambiano le strategie di mercato: la priorità è un attaccante capace di far rifiatare e sostituire il super bomber. Dal suo arrivo, stagione 2016/2017, di punte ne sono arrivate a Formello: Nani, Caicedo, Correa, Adekanye, Muriqi, Cabral, Felipe Anderson, Zaccagni e Cancellieri. Solo due di questo elenco sono ‘nove puri’, gli altri mezze punte ed esterni offensivi. Sui social da qualche ora è tornato a farsi largo il nome di Caicedo, mai dimenticato uomo dai gol pesanti. I tifosi vorrebbero un suo ritorno: “Lui non ha mai fatto rimpiangere Immobile e lo abbiamo venduto. Andatelo a riprendere!”, scrivono in massa i laziali nelle piazze social.