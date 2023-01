Vice Immobile, ora la Lazio deve scegliere

ROMA - Tre settimane senza Ciro, irrefrenabile, ostinato. È già intenzionato ad accorciare i tempi, ma ogni accelerazione è stata pagata caramente negli ultimi mesi. Di tutto ha bisogno la Lazio tranne che di rischi. L’esito degli esami strumentali di Immobile era atteso per decidere cosa fare. Cambia poco, un vice Immobile serviva e serve. I papabili restano Sanabria e Bonazzoli. Il terzo nome del mercato di gennaio è Luca Pellegrini, terzino sinistro. Ne può arrivare solo uno se si chiuderà solo una cessione. Ne possono arrivare due se Lotito deciderà di mettere i 4-5 milioni che occorrono per sbloccare l’indice di liquidità o se il Maiorca cederà Muriqi nelle prossime settimane. In questo caso dovrà riconoscere il 45% dell’incasso alla Lazio, è scritto nei contratti firmati in estate. La situazione è intricata. Le intenzioni di intervenire ci sono, le ha confermate anche Lotito. Ma ci sono tanti ostacoli da abbattere, economici e strategici.

Gli attaccanti Sanabria è bloccato dal Torino, non ha ancora preso Shomurodov dalla Roma, manca l’accordo sul prestito. I granata non vogliono l’obbligo. L’attaccante paraguaiano e la Lazio si sfiorano da anni, più volte è stato vicino all’arrivo in biancoceleste e non è mai uscito dai radar del diesse Tare. Non è un bomber di razza, piace per caratteristiche. Di Bonazzoli s’era parlato ad inizio anno nell’ambito di uno scambio con Fares. L’operazione non si è chiusa. Era sul mercato, non aveva convinto dopo l’acquisto estivo. Ma è stato pagato 5 milioni e la società di Iervolino vorrebbe monetizzare dalla sua cessione, non lo cede in prestito secco o con diritto di riscatto. A Salerno si sono vissuti giorni di confusione. E’ tornato Nicola dopo l’esonero successivo al ko con l’Atalanta. L’arrivo di Semplici avrebbe potuto favorire la Lazio e la cessione di Fares alla società campana. Semplici e il terzino algerino hanno lavorato insieme alla Spal, è stato lui a valorizzarlo. I manager di Fares lavorano sulla pista Sion, provano a chiudere la cessione all’estero.