Lazio-Pellegrini, i tifosi: “Torna a casa, ti aspettiamo"

ROMA - Ultimo giorno di mercato e attesa frenetica. La Lazio non ha ancora mollato Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juve in prestito all’Eintracht. L’idea biancoceleste: provare a piazzare Fares in prestito e puntare tutto, prima del gong fissato per le 20, sul giocatore oggi in Germania. Il profilo Instagram di Pellegrini, da giorni, è stato preso d’assalto dai tifosi biancocelesti. E tanti commenti si sono intensificati nelle ultime ore: “Luca, torna a casa”. E ancora: “Ti aspettiamo, sei laziale, farai felice Sarri”. Già, Sarri, che dall’estate scorsa aspetta un terzino sinistro. I laziali spingono, ce la mettono tutta per far sì che l’operazione vada in porto. Ma non c’è da convincere il ragazzo, già propenso di tornare in Italia e vestire la maglia della Lazio. Ultimo post di una settimana fa mentre si allena con la maglia dell’Eintracht. Nella biografia del profilo campeggia già un’aquila, simbolo pure del club di Francoforte. In quel caso ci sarebbe poco da cambiare. Da Attila a Olympia il passo è brevissimo. ”Lavoro duro, sacrifici, rinunce, umiltà, convinzione, abnegazione, ossessione, sofferenza, resilienza, silenzio. Qualunque cosa accada. Ancora”, le ultime parole di Luca sui social in attesa di novità sul futuro.