“Il West Ham su Milinkovic-Savic della Lazio”

ROMA - La Premier League come futura destinazione di Milinkovic-Savic. L’ultima indiscrezione su una squadra inglese arriva dal The Sun: dopo gli interessamenti da parte di Newcastle, Arsenal e Manchester United, sul Sergente della Lazio ci sarebbe pure il West Ham. Sullo sfondo un intreccio di mercato: Declan Rice degli Hammers all’Arsenal per una cifra super di oltre 100 milioni, con Sergej al West Ham per sostituirlo. Il giocatore biancoceleste in scadenza nel 2024 fa gola a tante squadre. La Lazio proverà la carta del rinnovo, altrimenti in estate ci sarà l’ultima occasione per monetizzare da una sua partenza. A gennaio 2024 potrebbe firmare a parametro zero con qualsiasi squadra e lasciare Roma gratis nei mesi successivi. Il West Ham aspetta e guarda con interesse.