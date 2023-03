Lazio, gli acquisti che rendono poco: ecco quanti soldi sono stati spesi

ROMA - In questo momento della stagione più che mai, tra il match di Conference decisivo e derby altrettanto importante, Maurizio Sarri dovrà decidere su quali giocatori puntare. Le stanchezze fisiche e mentali sono a livelli massimi. Ha già spremuto Immobile ed è arrivato l’ennesimo infortunio della stagione. Ora dovrà far ricaricare le pile a qualche altro big in vista della Roma e scegliere un largo turnover per l’Az Alkmaar. Spesso in stagione hanno giocato sempre gli stessi . E i giocatori presi per allungare la rosa non hanno fin qui mai reso abbastanza. Eppure sono costati parecchi soldi.

Lazio, la panchina ti costa tantissimo

In Conference allora, spazio alle seconde linee. Maximiano, pagato 7 milioni di euro più 3 di bonus, ha giocato pochissimo ed è diventato ormai portiere solo di Coppa. Rischia pure di uscire di scena e terminare anzitempo la stagione con l’eliminazione in Olanda. Incrocia dita e guanti. Spazio pure a Mario Gila, costato 6 milioni di euro versati nelle casse del Real Madrid. Lo spagnolo ha sempre ben figurato, si augura di giocare solo di più. Spera nel debutto pure Luca Pellegrini, arrivato a gennaio in prestito e mai in campo. Il suo riscatto in estate si agirebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra al momento lontanissima dai pensieri della Lazio. A centrocampo possibile rilancio di Marcos Antonio, finito nel dimenticatoio e costato la scorsa estate 9 milioni di euro. Anche Basic si prenota una maglia: da due stagioni in biancoceleste non è mai esploso. Costo: 7 milioni. E infine Cancellieri, altra incognita del mercato laziale. Esterno o prima punta, il dilemma continua. Al Verona a giugno andranno versati 7 milioni più 1,5 di bonus: scatterà l’obbligo di riscatto.

I conti finali

La Lazio in panchina ha un patrimonio da valorizzare (e poco utilizzato) di 40,5 milioni. Soldi spesi che al momento hanno reso pochissimo. Sarri punta e si fida sempre degli stessi. Dei nuovi acquisti arrivati nel mercato estivo del 2022 si sono inseriti e giocano con continuità solo Provedel e Casale. Costi: 2,3 milioni per il portiere, 7 più bonus per il difensore. Con circa 10 milioni di euro, contro i 40,5 in panchina, Sarri sta provando a volare in Champions.