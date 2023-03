Suggestione Lazio: più gol con Simons

ROMA - Al momento è solo una suggestione, di conferme ufficiali non sono arrivate. Però è un qualcosa da registrare, più che altro per il modo in cui è diventato pubblico. Xavi Simons potrebbe arrivare alla Lazio la prossima estate, questo è quanto sostengono in Olanda, precisamente nel salotto televisivo di "Voetbalpraat", dove il giornalista di Espn Cristian Willaert ha parlato di un potenziale scenario di calciomercato che spingerebbe il talento 19enne olandese verso la Capitale qualora il PSV Eindhoven non dovesse qualificarsi per la Champions League.

Scenario

«Il Psg - ha detto Willaert - si riprenderà Simons pagando la clausola di 12 milioni, dandone 4 al giocatore al momento della firma e altri 4 al suo agente. Poi lo presterà a un altro club, come la Lazio per esempio». Parole che comunque hanno lasciato tanti punti di domanda e che vanno tenute in considerazione. Si vedrà più avanti se si sia trattato realmente di un esempio a caso o se il conduttore di Espn sia invece a conoscenza di qualcosa di specifico sul trequartista classe 2003, la cui valutazione attuale supera i 30 milioni dopo i 16 gol in 38 presenze stagionali con il Psv Eindhoven. Il Psg lo potrebbe però riprendere per 12 milioni avvalendosi di una clausola stipulata la scorsa estate con il club olandese e la sua agente, Rafaela Pimenta. Una sorta di "diritto di recompra" che poi metterebbe i parigini nelle condizioni di scegliere un percorso diverso per il giovane talento cresciuto nella cantera del Barcellona.

Retegui

Si resta sempre nell'ambito delle suggestioni poi con un'altra indiscrezione dall'estero, stavolta direttamente dall'Argentina. Oltre all'oriundo azzurrino Bruno Zapelli, infatti, la Lazio sarebbe sulle tracce anche del ventitrenne Mateo Retegui, che ha appena vissuto un debutto da favola con l'Italia di Mancini, segnando giovedì scorso un gol all'Inghilterra al Diego Maradona di Napoli. Lazio, Inter e Atletico Madrid starebbero monitorando la situazione di Retegui, che verrebbe sicuramente ceduto nella prossima sessione di mercato. Il presidente del Tigre (dove è in prestito dal Boca Juniors) avrebbe già comunicato verbalmente a Juan Román Riquelme di volersi avvalere dell'opzione di acquisto di 2,23 milioni per la metà del cartellino. Un investimento sicuro, visto che la sua valutazione è lievitata negli ultimi mesi (si parla di 25 milioni). In un modo o nell'altro qualcuno in estate lo comprerà e la Lazio fa parte della lista degli interessati.