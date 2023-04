Lazio, Uribe aspetta la chiamata

Sa di essere entrato in orbita Lazio, sa di essere stato valutato da Sarri, non sa se riceverà la chiamata finale. Matheus Uribe è attratto dall’idea di giocare in Serie A, a Roma, in biancoceleste. Ha ricambiato la stima, ha lasciato la porta aperta, ma nel giro di un mese vuole capire se l’approccio può portare alla firma del contratto. Ha offerte dalla Spagna e dall’Inghilterra. Se si concretizzerà l’interesse dell’Atletico Madrid sarà impossibile per la Lazio chiudere, gli offrirebbe 3 milioni all’anno. In Premier lo vorrebbe il Fulham, a caccia di un sostituto di Palhinha, corteggiato dal Manchester United. Uribe ha deciso, non continuerà con il Porto, si libererà a zero. Dall’1 luglio sarà svincolato, già oggi può firmare con altri club. La Lazio ha iniziato a valutare il suo profilo un mese fa. Lotito ha dato l’assenso all’operazione, è a parametro zero e i costi dell’ingaggio non sarebbero esosi. L’offerta della Lazio è un triennale a 2 milioni all’anno, ovviamente dovrebbe stare bene anche al giocatore. Ci sono stati contatti preliminari, ha fatto seguito una fase di stallo. La Lazio sa che Uribe è sul mercato, Uribe sa che la Lazio è sulle sue tracce. Serve una decisione finale da parte di entrambi. Il primo passo deve compierlo Lotito, attende il via libera di Sarri, in un primo momento non troppo convinto della scelta. Non perché non consideri Uribe un giocatore di valore, ma perché pensa sia più un regista che una mezzala. Se Mau farà cadere le riserve, l’affare si farà.