Lazio-Marcos Leonardo: in Brasile spingono forte

ROMA - D entro Marcos Leonardo, fuori Marcos Antonio . Sembra un gioco di parole, ma potrebbe trasformarsi in una delle strategie di mercato della Lazio in vista della prossima stagione. Sono ruoli differenti, nonché operazioni distinte e separate, ma legate dall'assonanza del nome, dalla nazionalità e dal volo transatlantico (seppur con rotte inverse) che sarebbe necessario per concretizzare le due trattative. La prima è stata rilanciata negli ultimi giorni dei media brasiliani, che parlano di un'offerta presentata formalmente dal club di Lotito per il gioiellino del Santos, che ha da poco concluso la sua esperienza nei Mondiali Under 20 in corso in Argentina.

L'avventura in nazionale

La Selecao è uscita a sorpresa nei quarti di finale contro Israele, ma l'attaccante classe 2003 ha sfruttato al meglio la vetrina internazionale, segnando 5 reti in altrettante partite, tra cui una doppietta all'esordio contro l'Italia di Nunziata. D'altronde era un suo obiettivo, lo aveva detto ai giornalisti brasiliani poco prima di raggiungere la nazionale in ritiro. Avrebbe sfruttato questa rassegna continentale per farsi notare e provare a spiccare il volo, condizione alla quale sembra essersi rassegnato pure lo stesso Santos: «Potrei far vedere il meglio di me in questo Mondiale - aveva spiegato - e non tornare qui. Adesso tutto è abbastanza relativo. Se Dio lo vorrà, vinceremo il torneo e il resto lo lascerò accadere naturalmente».



La mentalità di Marcos Leonardo

Se la vittoria è ormai sfumata, non lo è di certo l'opportunità di cambiare vita e trasferirsi in Europa, dopo aver collezionato già 141 presenze e 42 gol in prima squadra: «Il calcio moderno - ha spiegato Marcos Leonardo in un'intervista recente - ti impone di essere sempre in evoluzione. La versatilità è qualcosa di importante e vitale al giorno d'oggi. Cerco sempre di aiutare il Santos non solo con i gol, ma anche con gli assist, con la tattica, con i movimenti. Sto cercando di espandere la gamma di ciò che posso fornire a livello offensivo. Mi dedico molto all'allenamento in modo da poter sempre dare il massimo nelle partite, con l'obiettivo di un miglioramento costante».

L'offerta della Lazio

Per lui in passato si erano fatte fatte avanti Roma e Sporting, adesso è il turno della Lazio, che avrebbe provato a convincere il club brasiliano con 15 milioni di euro. Non abbastanza per il Peixe, che a maggior ragione dopo il rendimento del ragazzo di Vila Belmiro ai Mondiali vorrebbe incassarne almeno 20 per lasciarlo partire, forte anche di un legame fino a giugno 2026 e una clausola rescissoria da 100 milioni presente nel contratto. Ci sarebbe dunque ancora una distanza tra domanda e offerta, ma i media locali sono certi che la trattativa andrà avanti nei prossimi giorni, con l'obiettivo di arrivare a un punto d'incontro.



Il capitolo Marcos Antonio

E potrebbe non essere l'unica operazione della Lazio in Brasile, visto che si sta valutando la possibilità di trovare una nuova sistemazione per Marcos Antonio. Il centrocampista non è riuscito a imporsi nel suo primo anno a Roma, il club sta cercando una soluzione per consentirgli di giocare con continuità e rilanciarsi. Per questo i suoi agenti lo hanno proposto ad alcuni club, tra cui il Flamengo, che sarebbe interessato a prendere in considerazione l'ipotesi di riportare a casa l'ex Shakhtar, andato via giovanissimo dalla "cantera" dell'Atlético Paranaense per trasferirsi in Europa. Fuori un Marcos, dentro un altro. La doppia operazione verdeoro, almeno secondo i media brasiliani, potrebbe trasformarsi in realtà.