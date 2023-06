Lazio-Milinkovic, tentativo rinnovo: ecco lo scenario

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic e la questione rinnovo : è tempo di decisioni. Il giocatore nelle varie interviste della stagione ha sempre detto di voler aspettare la fine del campionato. Così è stato: con la Champions conquistata e quel bel secondo posto è tempo di risolvere la situazione del contratto. Che succederà ora? Patron Lotito non si è ancora arreso: vorrebbe provare un ultimo tentativo per il rinnovo. Margini ristretti ad un anno dalla scadenza contrattuale (giugno 2024).

Milinkovic tra rinnovo e squadre interessate

La firma appare un’impresa ardua. Ecco perché la soluzione resta in bilico tra una possibile apertura ad una nuova trattativa con la Lazio ad eventuali offerte che l’agente Kezman è pronto a raccogliere in giro per l’Europa e portarle a Formello. C’è la possibilità Juve (che non farà la Champions), le piste inglesi Arsenal e Newcastle. Chissà, potrebbe pensarci l’Inter di Simone Inzaghi. Girano voci anche sull’Atletico Madrid. Al momento e in maniera ufficiale tutto tace.

La mossa di Lotito su Milinkovic

L’agente Kezman ha garantito alla Lazio che il Sergente non vuole lasciare a zero. E così bisogna accettare le offerte che verranno recapitate. Difficile arrivare ai 40 milioni che sogna Lotito. Più realistico che le squadre interessate possano mettere sul tavolo 20-25 milioni. Forse 30. Ma così il patron non ci sta e potrebbe mettersi l’anima in pace e accettare l’idea di perderlo a zero. Nel frattempo prova l’ultimo tentativo per il rinnovo: 4 milioni più bonus. È lo stipendio più alto percepito nella Lazio in linea con quello di Immobile. Si vedrà.