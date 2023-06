Lazio, Sarri chiede Milik a Lotito: servono 9 milioni

ROMA - Sarri regista degli acquisti, li ha chiesti da Champions. Lotito provveditore di mercato. Il direttore Fabiani e il segretario Calveri dentro l’unità speciale post Tare. Tutto questo aspettando le nuove nomine del presidente. Tutti insieme giovedì a Formello hanno mosso i primi passi del progetto Champions, partendo dai piani d’attacco della nuova Lazio. Da vice Immobile il nome più accessibile tra tutti quelli fatti dal tecnico o proposti dalla società è Arkadiusz Milik . Oggi scadrà l’opzione di riscatto della Juve fissata a 7 milioni (erano previsti anche due milioni di bonus). I bianconeri, salvo sorprese, la faranno cadere, ma non è detto che mollino il polacco, potrebbero tentare un nuovo assalto ritrattando la cifra. A parole è facile, nei fatti no. Lotito è in agguato, ha concordato con Sarri l’assalto a Milik e proverà a lanciarlo in tempi brevi. Milik è già stato contattato da Mau, ha ottenuto la disponibilità a firmare per la Lazio. I l Marsiglia lo cede, aspetta la migliore offerta, chiede almeno 9 milioni. Salvo aste. E’ l’obiettivo più accessibile e più chiudibile perché acquistare un centravanti di valore per meno di 10 milioni è quasi impossibile.

Lazio, i blocchi di mercato: lo scenario

Sogni e blocchi di mercato, nuove promesse e vecchi ostacoli. Lotito, come accade da due anni e mezzo, deve fare i conti con l’indice di liquidità. Si sapeva anche se i tifosi speravano che la Champions potesse eliminarne gli stop. C’era anche l’anno scorso e alla fine il presidente è riuscito a garantire una spesa di 50 milioni. Per due anni ha versato soldi personali (circa 6 milioni) per sbloccare l’indice, stavolta conta sulla cessione di Milinkovic per poter tesserare i nuovi acquisti. Facile a dirsi, difficile a farsi in tempi ragionevoli. Lotito deve portarsi avanti con il lavoro, da domani in poi potrà iniziare a trattare Milik. Può essere il primo rinforzo della nuova Lazio. Come alternativa resta Marcos Leonardo del Santos, classe 2003, costo 15 milioni. Nel vertice di giovedì Sarri ha ribadito la necessità di avere un nuovo attaccante esterno. Berardi è un nome che ha fatto da tempo, non risultano chiusure imminenti. Da Sassuolo non confermano trattative né escludono che Berardi possa restare in neroverde, in questi anni non è mai partito. Sarri ha indicato vari esterni d’attacco: Gil del Tottenham (rientra dal prestito al Siviglia), Karlsson dell’Az Alkmaar (studiato nel match di Conference) aggiungendo Hudson-Odoi del Chelsea.

Il nuovo Milinkovic

Due attaccanti e due centrocampisti. I nomi per la sostituzione di Sergej si sono ristretti a tre: Zielinski, Frattesi e Gedson Fernandes. Sono in ordine di sogno. Il primo può diventare un obiettivo concreto solo se romperà con il Napoli, è ancora in scadenza nel 2024. Il secondo è già nel mirino di top club italiani ed esteri, ha una valutazione di 40 milioni, inaccessibile. Ecco perché Gedson Fernandes, portoghese del Besiktas, 24 anni, appare come la soluzione più semplice da concretizzare. Due centrocampisti, sempre che il rinnovo di Luis Alberto si compia. Se il Mago resterà e non dovrà essere rimpiazzato Sarri chiederà un regista. Ma deve partire Marcos Antonio per liberare il posto. Il preferito è Schouten del Bologna, valore 25 milioni. A Mau piace anche Boloca del Frosinone, play romeno con cittadinanza italiana, 24 anni. Nei giorni scorsi è rimbalzata l’opzione Jorginho, è arrivato all’Arsenal a gennaio, pagato 15 milioni. Ha un contratto da 6 milioni di euro. E’ stata solo una suggestione legata al rapporto che ha con Sarri. Gli acquisti saranno cinque se arriverà un nuovo vice Provedel, c’è intesa sulla candidatura di Audero della Sampdoria. Promesse e premesse ci sono, tocca a Lotito e alla sua unità speciale garantire a Sarri una Lazio più completa e competitiva, veramente da Champions.