Lazio, i tifosi sui social trattano per Berardi

È bastato poco per far scattare l'invasione. Solo virtuale, s'intenda, ma piena di calore e speranza. Sono stati sufficienti alcuni rumors, almeno per il momento non supportati da contatti o trattative vere e proprie. Fatto sta che ieri il profilo Instagram di Domenico Berardi è stato preso d'assalto dai tifosi della Lazio, che hanno iniziato a fargli capire cosa succederebbe se nel prossimo futuro le strade dovessero incrociarsi.

Instagram

Loro lo attenderebbero a braccia aperte, come spiegato in particolare sotto la foto pubblicata insieme al primogenito Nicolò e alla moglie Francesca Fantuzzi, di nuovo in dolce attesa e arrivata ormai in procinto del parto: "Un cuoricino in più... Aspettiamo solo te #8months", la didascalia della ragazza. E sotto questa splendida immagine familiare si sono scatenati i tifosi laziali. Molti la prendono un po' larga, dando consigli sotto il punto di vista medico: "Facciamolo nascere al Fatebenefratelli a Roma, hanno un ottimo reparto natalità". Altri sottolineano i vantaggi di un eventuale trasferimento nella Capitale: "Qui si sta bene. Aria fresca, monumenti e tante altre cose belle". C'è anche chi sceglie la via più diretta: "Ora rilassati... Ti aspettiamo poi a Roma", oppure "Il Comandante ti aspetta". Sull'eventuale collaborazione con Sarri, non ci sono dubbi sul fatto che possa essere proficua: "Con lui fai i botti". Non può mancare allora l'invito a incontrarsi in ritiro: "Ci vediamo ad Auronzo di Cadore".

Operazione

Insomma, la possibilità che Domenico Berardi possa vestire biancoceleste la prossima stagione non ha lasciato indiff erenti i laziali. Allo stato attuale, però, non c'è ancora niente di concreto in ballo. Di sicuro l'attaccante è un profi lo che piace molto a Maurizio Sarri e che si adatterebbe alla perfezione al suo 4-3-3. Sarebbe nel caso un'operazione da circa 22 milioni di euro, un potenziale investimento molto importante che il club prenderebbe in considerazione solo dopo aver concluso una cessione importante, con Milinkovic e Luis Alberto indiziati principali. Prima, di allora, difficilmente Lotito chiuderà qualcosa in entrata, soprattutto se così importante. Ma questi sono dettagli logistici che oggi non interessano ai tifosi della Lazio. Loro, il loro calore, lo hanno già iniziato a dimostrare.