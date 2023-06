Veerman, un jolly tuttofare per la Lazio

ROMA - Si chiama Johannes “Joey” Cornelis Maria Veerman, è conosciuto come Joey Veerman . Centrocampista olandese classe 1998, jolly del PSV Eindhoven , 9 gol e 14 assist in 50 partite nell’ultima stagione. E’ entrato in orbita Lazio , è tra i papabili per la sostituzione di Milinkovic , sempre che parta. Mezzala nel centrocampo a tre, mediano o trequartista nel 4-2-3-1. Ha un contratto fino al 2026, servono almeno 15 milioni per prenderlo. Ruud Van Nistelrooy , tecnico del PSV fino a maggio, lo ha utilizzato in tre ruoli. Veerman e Van Nistelrooy sono passati dal feeling alla rottura e in Olanda raccontano che le idee del tecnico sull’olandese sono state alla base della separazione con il club. Il PSV voleva costruire il nuovo progetto attorno a Veerman, per Van Nistelrooy servivano anche altri rinforzi.

La storia

Veerman ha esordito con l’Olanda nei giorni scorsi in Nations League, proprio contro l’Italia. Ronald Koeman lo ha fatto entrare negli ultimi 15 minuti al posto di Wieffer. Veerman è cresciuto nelle giovanili del Volendam, cittadina a pochi chilometri da Amsterdam. L’Heerenveen lo aveva acquistato per 500 mila euro nel 2019 (18 gol e 23 assist in 81 presenze). Il PSV non se l’è fatto scappare, lo ha acquistato per 6 milioni nel gennaio 2022. Prima ancora era stato vicino al Verona: «L’Hellas è un ottimo club e Verona è una bellissima città. Spero che trovino presto l’accordo con l’Heerenveen perchè per me è arrivato il momento di fare un passo in avanti in carriera», furono le parole di Veerman. L’operazione saltò perché l’Hellas presentò un’offerta di 5 milioni, la richiesta era di 10: «Penso che gli italiani abbiano fatto un’offerta molto ragionevole, è pazzesco quanto chieda l’Heerenveen, da dieci a dodici milioni. Mi dispiace molto perché sono pronto per qualcos’altro», aggiunse il centrocampista olandese. Veerman quest’anno s’è distinto in Eredivisie. Allargando le statistiche dei cinque campionati top anche al campionato olandese, il centrocampista del PSV è stato valutato come il quarto miglior giocatore per occasioni create: 101. Meglio di lui solo Tadic dell’Ajax (163), Bruno Fernandes del Manchester United (119) e Trippier del Newcastle (110). Tanto per fare un esempio De Bruyne e Messi hanno chiuso a 98 e 93.

Gli altri

Veerman si è aggiunto alla lista delle mezzali, comprende il sogno Zielinski (ma ci sono contatti per il rinnovo con il Napoli) e l’opzione Gedson Fernandes del Besiktas (per il quale c’è stata una richiesta di prestito, subito respinta). Sarri è atteso a Roma, forse anticiperà l’arrivo alle prossime 48 ore. Fabiani, diesse in pectore, e Picchioni, scout di Mau, hanno visionato molti video negli ultimi giorni. Sarri li ha vagliati e l’incontro di fine settimana servirà per fissare gli assalti da lanciare. Ci sono obiettivi conosciuti ed altri sconosciuti. Saranno giorni cruciali per definire ancora di più il piano mercato.